Туркестанец задолжал государству 90 млн тенге

Злостного неплательщика долгов выявили полицейские при патрулировании в Туркестане.

Водитель Toyota Highlander, согласно постановлению судебного исполнителя, задолжал баснословную сумму — 90 миллионов тенге. Нарушителя задержали с помощью программы «Қорғау», пока он колесил по трассе на ярко-красной иномарке. 46-летнего водителя — жителя Кызылорды, предупредили об обязательном платеже. А автомобиль до погашения всех задолженностей владельцем будет находиться на штрафстоянке.

Гульнар Абдужаппарова, официальный представитель ДП Туркестанской области:

«При проверке полицейские установили, что 46-летний житель Кызылорды, согласно постановлению судебного исполнителя, имеет задолженность на сумму 90 миллионов тенге. В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю о необходимости своевременной уплаты задолженностей».

На дорогах продолжается «охота» на должников. Полицейские и судоисполнители ищут злостных неплательщиков налогов, автомобильных штрафов и алиментов.

Найти нарушителей в огромном потоке машин помогает специальная программа. Она вычисляет их по номеру и передает данные полицейским. Те, в свою очередь, сразу же останавливают автомобиль. После этого сотрудники налоговой инспекции предлагают водителю оплатить долг на месте. И, если сумма небольшая, его отпускают.

Но вот злостных неплательщиков ждет сюрприз. У них конфискуют машину. Специалисты говорят: уклоняющихся от уплаты налогов будут ловить до конца года.

Фото: ДП Шымкента