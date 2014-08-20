В Шымкенте специализированная педиатрическая служба централизуется

С 1 сентября этого года кардинально изменятся маршруты перемещения по Шымкенту родителей и их не совсем здоровых детей младшего возраста. Дело в том, что в областную детскую больницу, расположенную в микрорайоне «Нурсат», переезжают сразу три отделения из трех медучреждений областного уровня. На вопрос, с чем связаны эти перемещения, мы попросили ответить главного врача Южно-Казахстанской областной детской больницы Ануарбека Маймакова.

— На днях вышел приказ управления здравоохранения Южно-Казахстанской области, согласно которому в нашу областную детскую больницу с 1 сентября переводятся детское кардиохирургическое, эндокринологическое и офтальмологическое отделения, — пояснил Ануарбек Абдибекович.

— С какой целью это проводится? Ведь сложившаяся ранее система, когда при «взрослой» больнице работало детское отделение, имело массу преимуществ, прежде всего это высокопрофессиональные кадры.

— Нынешнее объединение проводится с целью централизации всей специализированной детской службы на уровне областного многопрофильного стационара. Здесь сконцентрированы все специалисты и современное диагностическое и лабораторное медицинское оборудование. Специалисты отделения лучевой и функциональной диагностики прошли подготовку в ведущих клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, владеют всеми видами диагностики. Уверяю вас, проблем с проведением диагностических исследований не будет, детей возить в глазную больницу туда и обратно никто не собирается, вся помощь будет оказана в областной детской больнице.

— Ануарбек Абдибекович, что представляет собой областная детская больница сегодня?

— Это многопрофильный стационар, который оказывает высокоспециализированную и специализированную экстренную и плановую хирургическую, педиатрическую и реанимационную помощь детскому населению области, а также консультативно-диагностические услуги в поликлинике с плановым количеством 240 посещений в смену.

Уже четвертый год областная детская больница в статусе Регионального центра хирургии новорожденных оказывает высокоспециализированную и специализированную хирургическую помощь детям Южного региона, страдающим различными пороками развития, в том числе из Кызылординской Жамбылской областей.

— Переезжающим отделениям будет где разместиться?

— Конечно. Здание больницы новое, типовое, сдано в эксплуатацию в 2011 году. Все необходимые операционные залы и отделения реанимации и интенсивной терапии соответствуют требованиям стандартов для проведения операций и послеоперационного ухода за детьми.

— Насколько мне известно, у руководимой вами больницы есть еще один особый статус.

— Наша больница выполняет координирующую роль как головной центр педиатрической службы всего региона. Наши специалисты оказывают консультативно-диагностические услуги как по телемедицинской связи, так и с выездом по линии санитарной авиации.

— Вы сами как оцениваете решение о проводимой централизации?

— Я считаю целесообразным создание специализированной педиатрической службы на базе многопрофильного стационара. Повторюсь, здесь сконцентрированы все специализированные, лабораторно-диагностические службы.

— Как будет проходить переезд? Старых специалистов не бросите?

— Переводятся все детские специалисты, в том числе медицинские сестры, санитарки, вместе со всем имеющимся в детских отделениях оборудованием.

— С какого дня и в какие часы будет проводиться прием?

— Начиная со 2 сентября 2014 года эндокринологи, офтальмологи и кардиохирурги будут принимать амбулаторных больных в консультативно-диагностической поликлинике областной детской больницы с 08:30 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Наш адрес: город Шымкент, микрорайон «Нурсат», Южно-Казахстанская областная детская больница.

Стационарное лечение будет оказываться согласно установленным правилам, плановое лечение — через Портал Бюро госпитализации, экстренным больным — по показаниям.

— Благодарю вас за разъяснения.