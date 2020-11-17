4 года ограничения свободы получил экс-главврач детской больницы Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

Ануарбека Маймакова признали виновным в присвоении государственных средств.

Находясь в сговоре со своим бухгалтером, они вместе растратили почти 6 миллионов тенге.

Деньги выделялись на содержание медорганизации.

Правда, экс-главврач покупал на них елки и посадил их в родном ауле. А больше миллиона тенге потратил на ремонт внедорожника, который принадлежит его сыну.

Бывшего же бухгалтера больницы приговорили к 7 годам ограничения свободы. По материалам дела, она путем растраты в течение года похитила свыше 19 миллионов тенге. На эту сумму, осужденная закупала товары для ремонта больницы, у своих близких родственников.

Момбек Амирбеков, судья Каратауского районного суда города Шымкента: «Дочь является индивидуальным предпринимателем и точно также ИП является ее сестренка. Они как бы оказывали услуги, предоставляли разного рода товары, но формально. Но она перечисляла эти деньги и сама, же присваивала. В ходе судебного расследования эта сумма полностью ею погашена».

Маймаков тоже вернул всю сумму в ходе следствия. Но вину свою так и не признал.

В суде заявил, о намерении обжаловать приговор.

Напомним, финансовые махинации осужденной «парочки» всплыли вначале года, после аудиторской проверки.