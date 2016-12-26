200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке

Ежегодную президентскую елку провели в «Шымкент-холле». На новогодний праздник пригласили детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и отличников учебы. Организаторы постарались создать для пришедшей детворы настоящую сказочную атмосферу: гирлянды, хлопушки, герои различных сказок и, конечно же, главная новогодняя красавица — елка.

200 ребят получили в подарок планшеты, верхнюю одежду и сладости. Среди тех, кто получил подарки из рук акима ЮКО: 11-миллионный житель Казыгуртского района Абдирахим Мухтар и 17-миллионный житель Сайрамского района Ескараев Алтынбекке. С огромного монитора детей с наступающим праздником поздравил и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Дорогие ребята, приближается самый удивительный праздник — Новый год. На дворе зима, но в наших домах царит тепло и уют. Города и села нашей большой страны украшают новогодние елки. Под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки. Вокруг них будут водить хороводы, взявшись за руки. Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год мы были едины. Весь наш народ — это одна большая семья. Я знаю, что в этом году вы хорошо потрудились. Ведь на эту елку приглашаются лучшие ученики, самые активные и талантливые дети. Все вы в течение года получали хорошие оценки. Меня это радует», — сказал Президент Казахстана.

Возле главной зеленой красавицы игры и танцы сменяются сюрпризами. Поздравляют ребят лучшие творческие коллективы области. Здесь и начинающие циркачи, и балерины. В праздничном хороводе закружил и аким области Жансеит Туймебаев.

Ребятам так понравилось петь, играть и танцевать, что они не хотели отпускать новогодних героев. Такие минуты, проведенные в окружении сказочных персонажей, наверняка надолго останутся в памяти детей. К слову, специально для проведения президентской елки из бюджета было выделено 16 млн. тенге. Всего подарки получат 4000 малообеспеченных ребят по всей области.