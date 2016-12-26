200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке

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Ксения Поляница
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Ежегодную президентскую елку провели в «Шымкент-холле». На новогодний праздник пригласили детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и отличников учебы. Организаторы постарались создать для пришедшей детворы настоящую сказочную атмосферу: гирлянды, хлопушки, герои различных сказок и, конечно же, главная новогодняя красавица — елка.

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке
11-миллионный житель Казыгуртского района Абдирахим Мухтар и 17-миллионный житель Сайрамского района Ескараев Алтынбекке.

200 ребят получили в подарок планшеты, верхнюю одежду и сладости. Среди тех, кто получил подарки из рук акима ЮКО: 11-миллионный житель Казыгуртского района Абдирахим Мухтар и 17-миллионный житель Сайрамского района Ескараев Алтынбекке. С огромного монитора детей с наступающим праздником поздравил и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке
200 ребят получили в подарок планшеты, верхнюю одежду и сладости.

«Дорогие ребята, приближается самый удивительный праздник — Новый год. На дворе зима, но в наших домах царит тепло и уют. Города и села нашей большой страны украшают новогодние елки. Под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки. Вокруг них будут водить хороводы, взявшись за руки. Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год мы были едины. Весь наш народ — это одна большая семья. Я знаю, что в этом году вы хорошо потрудились. Ведь на эту елку приглашаются лучшие ученики, самые активные и талантливые дети. Все вы в течение года получали хорошие оценки. Меня это радует», — сказал Президент Казахстана.

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке
Поздравляют ребят лучшие творческие коллективы области.

Возле главной зеленой красавицы игры и танцы сменяются сюрпризами. Поздравляют ребят лучшие творческие коллективы области. Здесь и начинающие циркачи, и балерины. В праздничном хороводе закружил и аким области Жансеит Туймебаев.

Ребятам так понравилось петь, играть и танцевать, что они не хотели отпускать новогодних героев. Такие минуты, проведенные в окружении сказочных персонажей, наверняка надолго останутся в памяти детей. К слову, специально для проведения президентской елки из бюджета было выделено 16 млн. тенге. Всего подарки получат 4000 малообеспеченных ребят по всей области.200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке 200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке
Праздничный хоровод.
200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке
Аким ЮКО зажигает елку.

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке 200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке 200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке 200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке

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1 Комментарий к "200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке"

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Саида Турсуметова
Гость
Саида Турсуметова

200 детей из малообеспеченных семей побывали на президентской елке — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/c7Lath0ZZn

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