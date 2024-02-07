«В зоне риска поливные земли Туркестанской и Карагандинской области». Президент высказал о проблемах с водообеспечением

Глава государства выступил на расширенном заседании Правительства, передает OTYRAR.

На нем Президент поставил задачи перед новым кабмином и Премьером страны. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев затронул ряд острых вопросов: налоговая политика, инвестиции, условия труда на предприятиях, сотовая связь, цифровизация, переход на искусственный интеллект и т.д.

Затронул в своей речи Президент и климатическую ситуацию и проблему с водообеспечением. По его словам, нынешний год будет таким же засушливым как и предыдущей, а под угрозой оказались земли Туркестанской и Карагандинской области.

«В зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры.

Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве