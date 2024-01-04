Сенатор высказался о команде Президента Казахстана

Интервью Президента Казахстана обсуждают не только в стране, но и за пределами.

Журналисты OTYRAR поинтересовались у сенатора от Шымкента Нурлана Бекназарова, что для него стало основным, в интервью Касым-Жомарта Токаева.

«Там были конкретные вопросы, и прозвучали конкретные ответы. Для меня это было главное. Наша задача все эти реформы продолжить и довести до конца», — сказал Нурлан Бекназаров.

Поинтересовались у сенатора о нынешнем правительстве. В своем интервью, президент Казахстана говорил:

«Скажу больше: эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или «тандема». Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше Президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну. Считаю, что вообще не должно быть «старшего и младшего президентов». «Уходя – уходи». Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества», — говорит Президент РК.

Вопрос: Можно ли доверять, нынешней команде руководства страны?

«Моментом воспользовались тогда, нельзя говорить, что это были протесты мирные. Это были организованные группы и они воспользовались этим. Президент сделал правильно что многие вопрос решил, лишнее все убрал. Сейчас команде верить можно, считаю я», — говорит сенатор.

Напомним, в газете Egemen Qazaqstan опубликовали большое интервью Касым-Жомарта Токаева, где президент Казахстана ответил на важные вопросы.