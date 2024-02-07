Президент вступился за бизнес – НДС будет реформирован

На расширенном заседании Правительства Президент заявил о том, что работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует его ожиданиям как Главы государства, передает OTYRAR.

В своей речи он отметил, что у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок.

«Повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее Правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как Главы государства», — заявил глава государства.

Как заявил Президент, невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества.

Также Глава государства добавил, что При этом, задача наполнения бюджета не снимается.

«Должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов. Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование», — сказал Касым-Жомарт Токаев.