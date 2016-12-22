Нуркен Айнабеков рассказал о своем намерении еще за сутки до трагедии

Акт самоподжога перед зданием прокуратуры в Шымкенте сегодня совершил предприниматель Нуркен Айнабеков, директор ТОО «Саят-Жан», занимавшийся строительством семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне «Кайтпас-1», сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данияр Худайбергенов.

По словам строителя, к такому поступку его подтолкнуло бездействие чиновников, в результате которого он оказался на грани банкротства. Об этом за день до самоподжога он рассказал на пресс-конференции представителям средств массовой информации.

Сообщение о том, что перед зданием областной прокуратуры мужчина совершил самоподжог к полицейским и врачам поступило почти одновременно около трёх часов дня. Предприниматель облил себя бензином из баклажки и поднёс к одежде огонь на глазах у охранников прокуратуры, которые и вызвали чрезвычайные службы. О мотивах своего поступка мужчина рассказал журналистам на пресс-конференции днём ранее.

Нуркен Айнабеков, предприниматель: «В 2010 году хозяйственное управление аппарата акима области выиграло тендер на строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне «Кайтпас-1». Тогда у управления не было ни людей, ни техники, и для строительства чиновники по субподряду передали строительство нашему ТОО «Саят-Жан». По договору нам должны были перечислить 28 миллионов 600 тысяч тенге, но в ходе строительства выяснилось что реальная стоимость работ 34 миллиона тенге. Мы обратились к заказчику чтобы добавили деньги, на что они предложили нам подписать ещё один договор на 26 миллионов тенге тем же номером и тем же числом…»

По словам предпринимателя ему ещё ни раз предлагали подписать разные договоры, в результате чего он оказался в огромном убытке. Не помогли восстановить справедливость и обращения в правоохранительные органы.

Нуркен Айнабеков, предприниматель: «…Писали мы заявления и в областной департамент внутренних дел, начиная с мая прошлого года. Нам говорят: следствие идёт, следствие идёт… Фигурантов дела мне приходилось искать самому и передавать им повестки. А когда мы подавали конкретные факты, очные ставки проводили в разных кабинетах с представителями акимата, то в одном кабинете то в другом…»

Тяжба с властями, по словам Айнабекова, закончилась для предпринимателя возбуждением в отношении него уголовного дела по Статье 190 УК РК «Мошенничество».

Как заявил на пресс конференции Нуркен Айнабеков, он был готов идти на всё, чтобы добиться справедливости. На что именно, предприниматель продемонстрировал уже у дверей прокуратуры. С 40 % ожогов тела он был доставлен в больницу.

По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры в ближайшее время намерены провести пресс-конференцию по этому происшествию.

Прокуратура так же распространила официальное сообщение по факту самоподжога Айнабекова. В нем в частности говорится: «По предварительным данным, Н. Айнабеков таким способом выразил протест на действия отдела полиции по возбужденному в отношении его уголовному делу. Установлено, что в отношении его возбуждено уголовное дело по четырем статьям (мошенничество, подделка документов, клевета и другие). … 12 декабря 2016 года прошел первый судебный процесс, однако, в связи с неявкой в суд защитника подсудимого Айнабекова, судебное заседание отложено на 22 декабря в 15:00…»