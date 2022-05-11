Вместо тюльпанов в Шымкенте высадят однолетние цветы

В Шымкенте отцвели тюльпаны. Вместо них высаживают рассаду однолетних цветов.

Работники коммунальной сферы подтвердили, что в этом году цветы высажены позже, чем в прошлом году. Причиной тому плохие погодные условия и затянувшиеся судебные тяжбы между коммунальными предприятиями. О существовании этой проблемы глава Шымкента открыто заявил на прошлых отчетных встречах с населением.

Вдоль проспекта Тауке-хана работники коммунального предприятия ведут работы по подготовке земли к посадке однолетних цветов. Рассада будет высажена вместо тюльпанов, которые уже отцвели. С прошлой недели специалисты выкапывают и собирают луковицы тюльпанов. Они будут высажены в следующем сезоне.

Участок земли, очищенный от луковиц, стеблей тюльпанов, листьев обрабатывают специальной техникой . Если раньше этот участок разрыхляли мотыгой три -четыре дня , то теперь за один день техника справляется с работой на выделенном земельном участке.

Фахриддин Жанбаев, работник коммунального предприятия:

«Конечно с техникой лучше. За сутки уходит 10-15 литров бензина. Если земля мягкая, работа идет быстрее. Да и обработка глубже проводится. Посаженная рассада цветов примется, и они быстрее зацветут».

Вдоль главного проспекта будут высажены саженцы однолетних цветов. По словам специалистов, в прошлом году в это время уже вовсю цвел шафран.

Атыркуль Абдраимова, мастер коммунального предприятия:

«Мы высаживаем однолетние цветы шафран в основном. Да, в этом году посадка цветов ведется поздно. Причина с одной стороны -погода, с другой- тендер. Суд идет, было бы хорошо, если бы мы выиграли».

К слову, этот вопрос поднимали и на отчетной встрече акима города с населением. Тогда Мурат Айтенов подтвердил — работы по озеленению города в этом году ведутся не на должном уровне.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:

«Коммунальные предприятия судятся друг с другом. Один выиграл, сторона, не согласная с решением суда, подала апелляцию. А время уходит. Условия тендера будут изменены. Согласно документу коммунальное учреждение, которое выиграло тендер по благоустройству и озеленению города, будет работать не один год, а 5-6 лет».

Несмотря на проблемы, работы по озеленению на территории города не прекращаются, работники коммунального предприятия, выигравшие тендер в прошлом году, продолжают ухаживать за цветами и зелеными насаждениями.

Тамара Ерлепесова, жительница города:

«Я уважаю труд работников коммунальной службы. Люди у нас тоже отзывчивые. Особенно весной город становится красивым. Тюльпаны распускаются, ты в прекрасном настроении. Душа радуется».

На этой неделе работы по сбору луковиц тюльпанов продолжатся на проспекте Кунаева. Вместо них на обочине дороги разместятся саженцы однолетних цветов. Стоит отметить, что в прошлом году здесь были срезаны ветки деревьев и кустарников, и они приняли прекрасные формы. Коммунальщики уверены и в этом году зеленые насаждения порадуют жителей своей красотой