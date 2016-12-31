Поздравление акима Шымкента с Новым 2017 годом

Уважаемые жители и гости города Шымкента!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Оглядываясь назад, мы подводим итоги уходящего года, с верой и надеждой строим планы на будущее.

Уходящий 2016 год выдался для всех нас плодотворным и стабильным. Благодаря политике Главы государства, направленной на улучшение уровня жизни граждан и укрепления единства народов посредством улучшения развития экономики и проводимых реформ, Казахстан достиг успешных высот, завоевал заслуженный авторитет в глазах мирового сообщества. Мы вправе гордиться, что в этом есть весомая лепта и шымкентцев. Каждый день мегаполиса, признанного третьим городом страны, наполнен энергией благих дел в социально-экономической, духовной и культурной жизни.

Всем нам с вами есть чем гордиться в уходящем году, ведь все, чего добился наш город, – это результат нашего общего труда на благо родного Шымкента. С новым годом мы связываем большие надежды, у каждого из нас есть возможность реализовать самые смелые начинания.

Впереди нас ждут большие дела, ведь следующий год – это год ЭКСПО. Нам предстоит воплотить в жизнь новые масштабные проекты, чтобы показать всему миру каких высот мы добились всего за четверть века. Важно помнить, что ничего невозможного нет. И я уверен, что совместными усилиями все задуманное нами обязательно будет исполнено.

Дорогие шымкентцы! Пусть наступающий год принесет вам удачу и добрые перемены, будет наполнен радостью, теплом и любовью близких! Пусть все успехи и достижения будут весомыми, трудности – преодолимыми, а мечты – исполнимыми! Желаю вам здоровья, счастья, стабильности и благополучия в 2017 году! И пусть новый год принесет вам много светлых моментов, позитивных эмоций, ярких впечатлений, искренних улыбок, приятных сюрпризов и наполнит каждый день радостью и счастьем!

Габидулла АБДРАХИМОВ,

аким города Шымкент