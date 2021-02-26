Габидулла Абдрахимов избран председателем совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», передает zakon.kz.

26 февраля состоялось заседание совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism» впервые в очном формате с марта прошлого года. Это событие совпало с переездом нацкомпании в новый офис в бизнес-центре «EXPO». Одним из главных вопросов на повестке заседания было избрание нового председателя совета директоров нацкомпании, где единогласным решением поддержана кандидатура вице-министра культуры и спорта Г.Р. Абдрахимова.

Вице-министр особо акцентировал внимание на поручения главы государства и правительства по привлечению инвестиций в туристскую отрасль в регионах.

Для успешной реализации отраслевой госпрограммы, совместно с регионами нам необходимо в этом году привлечь 1,1 трлн тенге частных и государственных инвестиций на различные проекты в сфере туризма, что может обеспечить рабочими местами порядка 22 тыс. казахстанцев, — сообщил Габидулла Абдрахимов.

В мае 2019 года принята государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, основной целью которой является достижение 8%-го вклада туризма в ВВП страны.