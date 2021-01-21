Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

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Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в Немецкой высшей школе государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования.

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Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.

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С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.

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В 2008-2012 гг. — руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК.

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В 2012-2013 гг. — председатель Агентства РК по защите конкуренции.

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В 2013-2015 гг. — заместитель руководителя Администрации Президента РК.

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В 2015-2017 гг. — аким Шымкента.

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В 2017-2018 гг. — секретарь партии «Нұр-Отан».

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В 2018-2019 гг. — аким Шымкента.

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С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.