Шымкент лидирует в программе утилизации старых авто

Шымкент лидирует в программе утилизации старых автомобилей. Она стартовала в ноябре. Жители областного центра сдали 750 машин, отслуживших свой срок, сообщает Хабар 24. Уже с февраля взамен казахстанцы смогут получить сертификат на 315 тысяч тенге. Их можно потратить, например, на приобретение нового отечественного автомобиля.

Сегодня последний день приема старых авто на утилизацию. Поэтому в пункте приема очередь – шымкентцы торопятся успеть сдать автохлам за деньги. С нового года таких очередей уже не будет, уверяют специалисты, оформлять все документы будут в электронном порядке.

Жомарт Ракымжан, представитель ТОО «Оператор РОП»: «Перед тем как привезти машину, можно будет зайти на наш сайт или заранее позвонить в колл-центр, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди. Тогда не придется ждать. Для населения это очень удобно».

На год Южно-Казахстанской области выделили квоту на прием 1150 старых машин. 750 автомобилей сегодня уже ждут утилизации. Интересно, что 70 % изношенных легковушек добрались до последнего пункта назначения «своим ходом».

Асхат Миятов, житель Шымкента: «Эту машину водил еще мой отец, мы в детстве на ней учились ездить. В последние годы она ржавела во дворе. Хорошо, что есть такая программа утилизации, где можно старую машину сдать, еще и деньги получить».

Транспортные средства принимают по двум категориям. В зависимости от комплектации, владельцам авто выплачивается 150 или 48 тысяч тенге. В Шымкенте все принятые машины оказались в полной комплектации – имеется всё: от двигателя до колес.

Динмухамед Абдрахманов, представитель ТОО «Оператор РОП»: «Все вот эти машины были по первой категории. То есть все люди получили по 150 тысяч тенге. По второй категории у нас не прошла ни одна машина. Машины в удручающем состоянии, это действительно утиль полнейший. То есть наши дороги реально освободились от этого хлама».

Сдают на переплавку как автомобили советского автопрома («Москвичи» и «Жигули»), так и иномарки. Всего со старта акции казахстанцы сдали 5 тысяч железных коней. Пункты приема снова откроются уже с 16 января нового года. Отправятся по селам и мобильные приемные. Планируется, что в 2017-м будут принимать на утилизацию и грузовые авто.