Сильные морозы ожидаются в ЮКО. Штормовое предупреждение распространила оперативная служба Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области.

«Ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры местами до 20-25 мороза. Местами ожидается гололед», — говорится в официальном предупреждении.

О сильных морозах в предстоящие трое суток на всей территории Казахстана, сообщает так же РГП «Казгидромет».

Арктический воздух с Карского моря достиг северных районов Казахстана, что и стало причиной сильных морозов. Эти морозы с температурой ниже климатической нормы на 5-15ºС в предстоящие трое суток будут смещаться в юго-восточном направлении, постепенно захватывая все области республики.

К морозам добавятся снегопады и метели, что сделает погоду более сложной и опасной. Будьте осторожны!

В Шымкенте синоптики обещают на 23 декабря температуру воздуха в пределах минус пяти градусов мороза, мокрый снег и просто снег…