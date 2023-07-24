В Шымкенте объявлено штормовое предупреждение

В Шымкенте и Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой, передает OTYRAR.

Как сообщили синоптики Казгидромета, в Шымкенте днем 24 июля ожидается сильная жара 40 градусов, в Туркестане — 41- 43 градуса. В понедельник, вторник и среду сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям южных регионов следует помнить элементарные правила поведения в жару.

В жаркую погоду, в первую очередь, необходимо снизить физическую активность. Обмен тепла в организме человека (метаболическая теплопродукция) зависит от уровней физической активности, акклиматизации, возраста и телосложения.

2. Избегайте прямых солнечных лучей. Лучше находиться в тени. По возможности ограничьте время нахождения на улице.

3. Для защиты от жары носите головной убор, особенно это касается лиц старше 55 лет. Ходите с зонтиком, не нужно этого стесняться. Зонтик прекрасно защищает от солнечных лучей.

4. Доказано, что и умственная деятельность в жару неблагоприятно сказывается, на нервной системе. Недаром в жарких странах придумали сиесту. Время, когда особенно жарко, больше 33 градусов, приблизительно с 12.00 до 17.00, работоспособность организма снижается, таким образом организм защищает себя от перегрузок, и нужно ему в этом помогать.

5. Поменьше проводите времени за рулём. Из-за аномальной жары значительно снижаются внимательность и собранность водителя, нарушаются некоторые реакции, и как следствие повышается количество ДТП.

6. Пейте больше жидкости и употребляйте фрукты, это основной поставщик минеральных солей и витаминов. Фрукты можно употреблять в неограниченном количестве. Воду лучше пить кипячёную, остуженную до комнатной температуры, или негазированную минеральную воду.

7. Носите светлую просторную одежду из натуральных тканей. Кстати, одежда из синтетических тканей может привести к кожным заболеваниям в такую жару.

8. Купание это хороший способ охладить организм. Только следует соблюдать правила купания и ни в коем случае не употреблять алкоголь.