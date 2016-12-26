Спасателям в выходные пришлось вызволять людей из снежного плена

За минувшие выходные специалисты Департамента по ЧС провели несколько спасательных работ по вызволению людей из снежных заторов, а также нашли человека затерявшегося в горах. Наиболее трудная ситуация возникла в Тюлькубасском районе где на автомобильных дорогах не смотря на предупреждение спасателей в снежном плену находилось более десятка машин.

Всего за три дня с начала непогоды сотрудникам Департамента по ЧС пришлось провести 5 спасательных операций. Первый тревожный сигнал поступил из села Майтобе Тюлькубасского района, где спасатели при помощи тяжёлой техники из затора извлекли 7 легковых автомашин. А через несколько часов сообщения о застрявшем во время бурана транспорте стали поступать и из других населённых пунктов района.

Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС ЮКО: «Далее в населённом пункте Рыскулова и Мичурина из снежного плена были освобождены 6 автомобилей, 37 пассажиров эвакуированы в населенный пункт Мичурина. Вечером того же дня на 611-м км дороги «Алматы-Термез» в населенном пункте «Шакпак Баба» из снежного затора освобождён автобус марки «Ванхол» с 40 пассажирами и благополучно направлен в Шымкент».

В эти же дни специалисты департамента провели поисково-спасательные работы. В горной местности затерялся 20-летний житель села Шакпак Баба, который вышел на поиск потерявшихся лошадей. К спасательной операции, помимо сотрудников ЧС, были привлечены полицейские и местные жители всего около 30-ти человек.

Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС ЮКО: «Получив сообщение, на поиски выехали 6 спасателей нашего отряда и полицейские. В 4:00 они прибыли на место происшествия начали искать и в 9 часов утра его обнаружили. Медпомощь ему не требовалась. Как рассказал спасённый, чтобы не замёрзнуть он постоянно двигался».

Всего же только в Тюлькубасском районе из снежных заторов за три дня были освобождены 15 автомашин и 87 человек. В этих происшествиях никто не пострадал.

Данияр Худайбергенов.