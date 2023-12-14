“Четвертые сутки на морозе”. Сотни фур застряли в снежном плену

Без еды, солярки и в морозе уже 4 день находятся дальнобойщики в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Видео с призывами о помощи водители разместили в социальных сетях. На них мужчины говорят, что помощи им никто не предлагает.

«Трассу перекрыли, нас не пропускают, хотя кафе в 2 км от них. Ни туда ни сюда не развернуться. ДЧС проезжает мимо, хотя видят, что мы тут стоим», — говорит автор.

Мы связались с одним из водителей, который уже неделю не может проехать в Тараз. По его словам, более 200 фур ждут помощи, но её пока нет. Поэтому водители решили спасать себя сами.

«Нас здесь много. Я уже неделю тут стою, так как еду с Дружбы, там дорогу закрывали, а теперь тут. У нас уже закончилось терпение, мы сейчас взяли в руки лопаты и решили сами раскапывать дорогу и уже напролом идти. Дорогу нам не откроют, так как там боком стоит фура, а у спасателей нет кранов, чтобы ее убрать», — говорит дальнобойщик Ислам.

В пресс-службе ДЧС Туркестанской области пока никак не прокомментировали эту ситуацию.