В МНЭ РК прокомментировали слухи о «зараженных гриппом» мандаринах

В Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК заявили, что информация о «зараженных гриппом» китайских мандаринах, распространяемая мессенджерах, не соответствует действительности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, с связи с чем их употребление не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом», — сообщили в Комитете.

Ранее сообщалось, что казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о «зараженных» китайских мандаринах. На записях, которые распространяются в мессенджерах, голос сообщает о том, что мелкие китайские мандарины якобы являются переносчиками вируса тяжелой формы гриппа. Такую информацию, как утверждается в аудиозаписи, сообщил родителям заболевшего ребенка врач инфекционной больницы, который также рассказал, что таким образом гриппом якобы заразились несколько десятков детей.