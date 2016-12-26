В Шымкенте суд вынес приговор обвиняемым в подготовке терактов

В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области вынесен приговор троим молодым жителям Караганды, обвиняемым в ряде тяжких преступлений, в том числе в подготовке терактов и разбойного нападения, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Нурсулу Жораева, главный специалист СМУС ЮКО: «Приговором суда организатор группы Самат Ж. получил 9 лет, соучастник Александр К. — 8 лет и третий соучастник Асиф Т — 4 года 9 месяцев строгого режима. Установлено, что Самат и Александр состояли в экстремистской организации «Даиш», запрещенной в Казахстане. В компьютере у Асифа находились материалы экстремистского характера. В июне-мае 2016 года они готовили покушение на одного из шымкентских бизнесменов с целью получения средств для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла по не зависящим от них причинам, они были задержаны сотрудниками КНБ. Приговор пока не вступил в законную силу».