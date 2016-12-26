За счет туроператоров будут экстренно вывозить казахстанских туристов

В 2017 году в Казахстане заработает система гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

В ноябре этого года был определен и назначен фонд, ответственный за экстренный вывоз казахстанцев, оказавшихся в сложном положении за рубежом по вине туроператора. Сегодня представители МИР РК и фонда «Туристик Камкор» заявляют: зарегистрированные в их системе туристы будут без промедления возвращены на родину, в случае необходимости.

По словам советника министра по вопросам туризма Кайрата Садвакасова, система гарантирования прав казахстанцев внедрялась в законодательную базу страны в три этапа.

«В 2013 году был проведен первый этап по совершенствованию выездного туризма, основные причины на тот момент – чартерные компании, услугами которых пользовались наши компании, в основном это были зарубежные компании, которые к сожалению, не ответственно относились к своим обязанностям. Тогда были внесены изменения в закон, согласно которому чартерные рейсы могли совершать только казахстанские авиакомпании. В этом году, — продолжил советник министра, — была введена система гарантирования прав граждан, внедрен особый фонд за счет средств которого будут экстренно вывозиться наши граждане».

Третий этап – будущее совершенствование гражданско-правовой ответственности и самой системы.

«Если на данном этапе система предусматривает только экстренный вывоз, то в дальнейшем при накоплении достаточной суммы в фонде, будет предусмотрены дополнительные меры поддержки граждан, — рассказал он. — Возможно компенсации, возможно не только покрытие экстренного вывоза, но и полного отдыха, то есть оплаты и проживания и других услуг, которые не были оператором добросовестно оказаны».

При этом, стоит отметить, туристы, выезжающие за границу самостоятельно, отвечают за благополучие своего отпуска сами.