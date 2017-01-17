17 сотрудников ДЧС ЮКО уволены по отрицательным мотивам

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Елена Бояршинова
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17 сотрудников ДЧС ЮКО уволены по отрицательным мотивам в 2016 году. Среди причин увольнения наркотики, прогулы и дискредитирующие поступки. Эта цифра была озвучена за круглым столом, где обсуждалась проблема дисциплины и законности в рядах спасателей юга, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Коррупционерам и нарушителям не место в почетных рядах спасателей. К сожалению, за круглым столом, посвященном вопросам дисциплины, законности и противодействию коррупции анализировали не боевые потери среди личного состава. Откровенно и прямо говорили — негативные факты и отдельные личности, бросающие тень на всю службу, имеют место быть. Но в службе спасения от таких кадров избавляются без промедления.

Воинская, трудовая и правовая дисциплина — залог успеха и основа создания позитивного имиджа Департамента по чрезвычайным ситуациям. К нарушителям — адекватные меры вплоть до увольнения.

Бекзат Камбаров, начальник отдела кадровой работы ДЧС ЮКО: «В 2016 году 17 сотрудников уволены по отрицательным мотивам. Из них, за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения — один сотрудник, за употребление наркотических средств — трое, за отсутствие на рабочем месте по неуважительной причине более 3 часов — трое, за дискредитирующие проступки — четверо, за непредоставление сведений о возбуждении уголовного дела — шестеро сотрудников. Дисциплинарные взыскания наложены на 289 сотрудников. Проведено 66 служебных расследований по различным видам нарушений служебно-воинской дисциплины».

На особом счету — вопросы противодействия коррупции. Кстати, таковых правонарушений со стороны спасателей не зарегистрировано. Однако профилактика не повредит.

Батыргали Сопбеков, заместитель начальника ДЧС ЮКО: «В департаменте особое внимание уделяется вопросам улучшения трудовой и служебной дисциплины, соблюдению законности и противодействия коррупции среди личного состава».

Усиление внимания к вопросам соблюдения дисциплины, профессиональной подготовке и профилактической работе с населением, как считают участники круглого стола, обеспечат недопущение коррупционных проявлений на всех уровнях работы сотрудников департамента ЧС.

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