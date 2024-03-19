Новый поворот в деле бывшего замакима Шымкента: подробности судебного процесса

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс над экс-замакимом Шымкента.

Максута Исахова обвиняют в даче взятки первому замначальнику ДКНБ. На втором судебном процессе около трех часов допрашивали Манап Сарбасов. Во время допроса он заявил, что был знаком с подсудимым со стороны. А когда против экс-замакима завели дело, по словам Манапа Сарбасова, Исахов его пригласил на личную встречу и сначала предложил тендер, а после крупную сумму денег, чтобы уголовное дело передали в Антикор.

Все обвинения экс-высокопоставленный чиновник отрицает. Помимо этого, сегодня Исахов в суде сделал неожиданное заявление. По его словам, комитетчик завел дело против из-за личной неприязни и якобы мстит ему.

Максут Исахов, подсудимый, бывший заместитель акима г. Шымкента:

«В конце лета 2021 года мы встречались по вашей просьбе на улице Адырбекова. В тот момент шел ремонт дорог на Адырбекова, я сказал, что буду там и подходите. Тогда вы просили меня назначить директором Султана, в тот момент он был депутатом городского маслихата, назначить директором спортивной школы, где он работал заместителем. Я вам сказал, что там работает директор Нурлан Орынбаев и нормально справляется с должностью. На что вы сказали, что у вас имеется компрометирующий материал на Орынбаева. После этого я вызвал Орынбаева и сказал ему, что идет такая просьба от КНБ, может ты освободишь свое место? Орынбаев сказал «Максут Пернебаевич пусть проверяют, у меня нет нарушений». Я эти слова вам, господин Сарбасов передал, то есть не исполнил вашу просьбу. Через некоторое время, один из депутатов мне сказал «Максут Пернебаевич вот я был на неформальной встрече и там Сарбасов сказал, что вот Исахов не выполнил мою просьбу, я буду ему мстить».

Сам экс-высокопоставленный комитетчик сейчас также находится под следствием. Его по другому делу обвиняют в «злоупотребление должностными полномочиями». В деле Исахова он является свидетелем. Сейчас он находится в изоляторе и отвечал на вопросы гособвинителя и адвоката Исахова подключившись онлайн. Бывший первый замначальника ДКНБ рассказывает, когда экс-замакима узнал об уголовном деле в отношение него, то начал звать его на встречи.

Уведомив об этом свое руководство Сарбасов начал негласные следственные меропрития. Во время встреч, как рассказывает свидетель, Исахов с начала предложил 100 тысяч долларов, а после увеличил прайс до 200 тысяч. Помимо этого, как уверяет Сарбасов, что экс-замакима Шымкента даже придумал место передачи взятки и кодовое слово.

Манап Сарбасов, свидетель, бывший первый заместитель начальника ДКНБ г. Шымкента:

«Как он мне будет передавать, в каких условиях это будет было озвучено господином Исаховым. В тот день мы встретились с ним на стояке супермаркета Metro. Как он говорил, я ему передал адрес магазина и сказал «условно для Аскара», или как его там, точно не помню. Он обещал на следующий день или в тот день передать. +По-моему в тот же день он позвонил и сказал, что туда отвез. Я сообщил об этом руководителю следственно-оперативной группы. Следственно-оперативная группа выехала на место и взяли это».

Сторона защиты все также уверяет, что дело строится на фальсифицированных документов и является незаконным. По словам адвоката Максута Исахова, даже супруга Сарбасова заявила о том, что был приказ — отправить за решетку экс-замакима Шымкента. Второй судебный процесс продлился на целый день. Во второй половине дня допрашивали Бакытжана Нурлыбекова. По версии следствия, именно он познакомил Сарбасова и Исахова, а также устроил им встречу.

50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020-го года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Его задержали в 20 июля 2023 года по подозрению в даче взятки. С того времени он находится в СИЗО. В первом судебном заседании, экс-высокопоставленный чиновник заявил, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление. Помимо этого, наоборот с него требовал взятку в размере 500 тысяч долларов первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием.