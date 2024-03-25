«Кадровый бизнес» и коррупция. Начальник полиции Шымкента рассказал о работе в ДП

О том, что нужно наводить порядок говорят давно, это касается всех сфер деятельности государственных органов.

Мы решили поговорить с Думаном Таевым, начальником Департамента полиции г. Шымкента. Эту должность Думан Ашкенович занимает уже семь месяцев за это время, по его словам, проведена определенная работа. Итак, расскажем все по порядку.

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛОМ

Ждали мы съемку с генералом сравнительно не долго, тут нужно отдать должное пресс-службе департамента, которая не запрашивала вопросов, просто организовала встречу.

Каждый день полицейские сталкиваются с разными нарушениями, жалобами и другими преступлениями, тяжелая атмосфера сразу чувствуется при входе в здание.

КАДРОВЫЙ ОТБОР В ПОЛИЦИЮ

Думан Таев ждал нас в кабинете. Сейчас он генерал-майор. А начинал Думан Ашкенович простым опером еще в конце 80-ых, уже тогда молодой Думан был уверен, что назад пути нет, свою жизнь он свяжет с работой в органах. Говорить о его послужном списке не будем, она есть в открытом доступе.

Первый вопрос к господину Таеву касался так называемого «кадрового бизнеса», мы поинтересовались как обстоят дела в ДП Шымкента?

Услышав этот вопрос, генерал сразу начал отвечать, мол сейчас, под его руководством такого нет и даже те, кто надеется, что может «прокатит» пусть «розовые очки» снимут.

«Скажу так, у меня кадровое управление практически сразу обновилось, начиная с моего заместителя и даже руководителями управлений и его заместителей. Я могу открыто сказать, сейчас нет такого. Я провожу все открыто. Когда приходит прием на работу, все идет по закону, общаюсь и смотрю на его возможности. Такого, чтобы договориться нет. Сейчас к примеру принимаем на работу, после чего мы отправляем на обучение. А еще есть такая программа, называется Іntegrity check. Она предусмотрена для разработки механизма внедрения проверки на добропорядочность сотрудника, вот она дает очень хорошие результаты», — уверенно сказал Думан Таев.

Генерал во время беседы, сразу отметил, чтобы даже не планировали продвигать кандидата «по-свойски», такой метод, заверил Думан Таев, не прокатит.

ПРО КОРРУПЦИЮ

Говорил Думан Таев и про коррупцию в полиции. Генерал уверен заверил, что бороться с этой напастью сложно, но возможно.

«Возможно есть и такие, я не буду отрицать этого, но мы над этим работаем. Вы понимаете, сейчас для полицейских созданы все практически условия, практически у каждого есть авто служебное, создаем условия. Главное нужно работать. Я уверен, что наши ребята патриоты и я ими горжусь, они на страже. Вы задали вопрос, предлагали ли мне, взятку — нет! Даже не стоит этого делать. Что касается обращений ко мне, как начальнику, поначалу были просьбы по телефону, я быстро пресек этот момент, да и меня тут никто не знает, я же не местный, не обращаются. И сейчас дал понять, ко мне с личными вопросами незаконными, лучше не приходить», — говорит Думан Таев.

Начальник полиции Шымкента говорил о многом. Рассказал о том, как наводят порядок в мегаполисе. Ответил Думан Таев и о том сложно ли, влиться общество города Шымкента.

Подробную беседу начальника ДП г. Шымкента Думана Таева, смотрите в эфире телеканала «Отырар».