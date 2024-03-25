«Кадровый бизнес» и коррупция. Начальник полиции Шымкента рассказал о работе в ДП

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Шуддин Саидов
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Начальник ДП г. Шымкента

О том, что нужно наводить порядок говорят давно, это касается всех сфер деятельности государственных органов.

Мы решили поговорить с Думаном Таевым, начальником Департамента полиции г. Шымкента. Эту должность Думан Ашкенович занимает уже семь месяцев за это время, по его словам, проведена определенная работа. Итак, расскажем все по порядку.

Начальник ДП г. Шымкента

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛОМ

Ждали мы съемку с генералом сравнительно не долго, тут нужно отдать должное пресс-службе департамента, которая не запрашивала вопросов, просто организовала встречу.

Каждый день полицейские сталкиваются с разными нарушениями, жалобами и другими преступлениями, тяжелая атмосфера сразу чувствуется при входе в здание.

КАДРОВЫЙ ОТБОР В ПОЛИЦИЮ

Думан Таев ждал нас в кабинете. Сейчас он генерал-майор. А начинал Думан Ашкенович простым опером еще в конце 80-ых, уже тогда молодой Думан был уверен, что назад пути нет, свою жизнь он свяжет с работой в органах. Говорить о его послужном списке не будем, она есть в открытом доступе.

Первый вопрос к господину Таеву касался так называемого «кадрового бизнеса», мы поинтересовались как обстоят дела в ДП Шымкента?

Услышав этот вопрос, генерал сразу начал отвечать, мол сейчас, под его руководством такого нет и даже те, кто надеется, что может «прокатит» пусть «розовые очки» снимут.

«Скажу так, у меня кадровое управление практически сразу обновилось, начиная с моего заместителя и даже руководителями управлений и его заместителей. Я могу открыто сказать, сейчас нет такого. Я провожу все открыто. Когда приходит прием на работу, все идет по закону, общаюсь и смотрю на его возможности. Такого, чтобы договориться нет. Сейчас к примеру принимаем на работу, после чего мы отправляем на обучение. А еще есть такая программа, называется Іntegrity check. Она предусмотрена для разработки механизма внедрения проверки на добропорядочность сотрудника, вот она дает очень хорошие результаты», — уверенно сказал Думан Таев.

Генерал во время беседы, сразу отметил, чтобы даже не планировали продвигать кандидата «по-свойски», такой метод, заверил Думан Таев, не прокатит.

ПРО КОРРУПЦИЮ

Говорил Думан Таев и про коррупцию в полиции. Генерал уверен заверил, что бороться с этой напастью сложно, но возможно.

«Возможно есть и такие, я не буду отрицать этого, но мы над этим работаем. Вы понимаете, сейчас для полицейских созданы все практически условия, практически у каждого есть авто служебное, создаем условия. Главное нужно работать. Я уверен, что наши ребята патриоты и я ими горжусь, они на страже. Вы задали вопрос, предлагали ли мне, взятку — нет! Даже не стоит этого делать. Что касается обращений ко мне, как начальнику, поначалу были просьбы по телефону, я быстро пресек этот момент, да и меня тут никто не знает, я же не местный, не обращаются. И сейчас дал понять, ко мне с личными вопросами незаконными, лучше не приходить», — говорит Думан Таев.

Начальник полиции Шымкента говорил о многом. Рассказал о том, как наводят порядок в мегаполисе. Ответил Думан Таев и о том сложно ли, влиться общество города Шымкента.

Подробную беседу начальника ДП г. Шымкента Думана Таева, смотрите в эфире телеканала «Отырар».

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