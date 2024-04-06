Килограмм моркови почти за 17 тысяч тенге пытались купить в акимате области

Морковь за 16 с лишним тысяч тенге за один килограмм собирался закупить отдел образования Созакского района Туркестанской области.

Попытки завышения цен на продукты и другие материалы в рамках госзакупок выявили волонтеры антикоррупционной службы. Об этом рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции региона.

Всего волонтерам удалось сэкономить 578 миллионов тенге государственных средств. Так, в одном из районов области пытались купить уголь дороже рыночной цены. В другом завысили цену на электроэнергию. А при мониторинге сайта госзакупок выяснилось, что отдел образования собирался закупить морковь по цене 16 тысяч 700 тенге за один килограмм при реальной цене около 200 тенге. Цену завысили аж в 800 раз.

«После реагирования волонтером путем направления рекомендательного письма удалось сэкономить более 29 миллионов тенге», — говорит Нурлан Кудайбергенов, руководитель управления превенции департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области.