Еще одного чиновника приговорили к тюремному сроку за коррупцию в Шымкенте

За коррупцию в Шымкенте к тюремному сроку приговорили еще одного чиновника.

Семь с половиной лет за решеткой проведет бывший руководитель городского управления миграции. По данным суда, в прошлом году он получил 5 тысяч долларов от гражданина Афганистана, желающего получить казахстанское гражданство.

Кроме того выяснилось, что за пять месяцев до этого коррупционного преступления, экс-глава управления получил 8 тысяч долларов через посредника.

Последний свою вину полностью признал, чего не скажешь о бывшем полицейском.

Он не сознался в содеянном и потребовал оправдательного приговора. Однако суд был непреклонен.

Бывшего большого начальника приговорили к тюремному сроку и лишили звания полковника полиции. А его пособнице придется выплатить штраф больше семи миллионов тенге. Осуждённой также пожизненно запретили работать на госслужбе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Стороны могут добиться отмены или изменения решения, подав апелляцию.

«Он получал взятку не только от Акбари и Азизи. Именно в этой сфере он сделал бизнес на получении взяток от иностранных граждан. Независимо от того, получена взятка полностью или частично, дело считается закрытым. На этом основании вина Тугельбаева была полностью доказана», — говорит Мадияр Абдырасилов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента .