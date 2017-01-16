38 пьяных водителей были задержаны в Шымкенте

За четыре дня операции «Шторм» в Шымкенте были выявлены 38 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 265 автомашин отправлены на штрафстоянку за различные нарушения, — такие данные предоставила Местная полицейская служба Шымкента.

В МПС Шымкента отметили так же, что благодаря «Шторму» в городе выявлено 2237 водителей — любителей скоростной езды там, где это запрещено. Поскольку штраф за минимальное превышение скорости 10 МРП, что составляет 22690 тенге, общая сумма штрафов, которые придется выплатить лихачам-шымкентцам, составит более 22 миллионов тенге.

«Такое количество водителей, нарушающих скоростной режим, выявлено благодаря новым радарам «Крис П». Пока их у нас два. Сотрудники устанавливают в определенном месте, а затем все данные о лихачах приходят на компьютер. Исключается участие сотрудников полиции вообще. Большинство любителей быстрой езды зафиксировано на проспекте Кунаева», — пояснил руководитель МПС Шымкента Данияр Мейрхан.

К новым авторадарам у шымкентцев отношение особое. Многие водители считают своим долгом определить местоположение радара и сообщить об этом «братьям по баранке» вместо того, чтобы соблюдать правила дорожного движения.

Акимат области закупил всего шесть радаров нового поколения. Из них три будут работать на улицах Шымкента. Сотрудники полиции уверены, либо водители в городе станут все-таки ездить по правилам, либо суммы штрафов будут расти ежедневно.

К слову, масштабы операции «Шторм» в Шымкенте удивили самых бывалых автомобилистов. Полицейских снимали на видео и выкладывали ролики в социальные сети. А сами стражи порядка тем временем выявили нарушителей. В поле зрения МПС попали не только водители, превышающие скорость, выяснилось, что запрет о тонировке авто знают не все автовладельцы. Немало нашлось и любителей парковаться в неположенных местах.