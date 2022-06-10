Нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области

Полицейские области выявили 44 иностранных граждан на строительных объектах в Тулькубасском районе.

Все они находились на территории Казахстана незаконно.

Из них, 36 граждан Узбекистана привлекли к административной ответственности по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и водворили на двое суток административного ареста.

Кроме того, 8 иностранных граждан за нарушение ст. 517 ч.5 КоАП РК постановлением районного суда в административном порядке выдворили за пределы страны.

Напомним, целью подобных мероприятий является выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства, пресечения каналов незаконной миграции и усиления контроля за состоянием общественного правопорядка и безопасности граждан.