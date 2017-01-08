Напомним, из-за большого количества обращений граждан ЦОНы работали в Рождество, 7 января.
Центры обслуживания населения Казахстана будут работать в воскресенье, 8 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный аккаунт государственной корпорации «Правительство для граждан» в Facebook.
«В связи со вступлением в силу норм закона касательно регистрации граждан, центры обслуживания населения будут работать в воскресенье, 8 января 2017 года», — об этом заявил заместитель председателя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медет Кумаргалиев.
Основываясь на данных Ситуационного центра, по состоянию на 15.00 часов 7 января 2017 года, по Казахстану было оказано более девяти тысяч услуг, в том числе по двум государственным услугам: регистрация граждан и оформление удостоверения личности.
«Сегодня по всей республике работали 54 центра обслуживания населения, — добавил Медет Кумаргалиев. — В данной работе задействованы все заинтересованные структуры».
Адреса ЦОНов в Шымкенте:
Отдел № 1 — ул. Мадели Кожа № 1 Г
Отдел № 3 — ул. Джангельдина 13 А
Отдел № 4 — мкр Восток, 116/1 (мкр. Куншигис)
Отдел № 5 — мкр. Нурсат 24/1
Отдел № 6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата б/н.
Инспекторам фронт-офисов госкорпорации, вышедшим на работу в выходные дни, будут произведены все выплаты согласно трудовому законодательству РК, соответствующее поручение уже направлено в дирекцию оказания госуслуг.
Напомним, из-за большого количества обращений граждан ЦОНы работали в Рождество, 7 декабря.
Отправить ответ
5 Комментариев Включено "ЦОНы Казахстана продолжат работу в воскресенье из-за регистрации"
Я не пойму всем проходить? или которые с другого города приехали? если живешь на квартире в этом же городе? надо проходить?
Да. Регистрацию надо пройти по месту фактического постоянного или временного (более 10 дней) проживания.
Для регистрации необходимы следующие документы: согласие владельца жилья, его удостоверение личности, удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 10 процентов от МРП или 227 тенге. Необходимо также присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо наличие нотариально оформленной доверенности
Подробнее: //tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-takoe-vremennaya-registratsiya—i-kak-ee-oformit-309406/
лучше бы приняли Закон о запрете сдавать кв по часам и на сутки!
спасибо )))))
Это идиотизм заправленный жаждой наживы. Потеряли в одном месте 5 млрд. ВосполниМ с других мест. Реальность нашей жизни, пропущенна сквозь призму авантюры спекуляции и чувства безнаказанности. Как законопослушный гражданин Республики Казахстан, согласно конституции я имею право свободно передвигать и жить на всей территории нашей страны. Платить что бы жить по разрешению я не согласен. Все это произошло из-за нашего молчаливого согласия.