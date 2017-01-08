ЦОНы Казахстана продолжат работу в воскресенье из-за регистрации

Напомним, из-за большого количества обращений граждан ЦОНы работали в Рождество, 7 января.

Центры обслуживания населения Казахстана будут работать в воскресенье, 8 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный аккаунт государственной корпорации «Правительство для граждан» в Facebook.

«В связи со вступлением в силу норм закона касательно регистрации граждан, центры обслуживания населения будут работать в воскресенье, 8 января 2017 года», — об этом заявил заместитель председателя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медет Кумаргалиев.

Основываясь на данных Ситуационного центра, по состоянию на 15.00 часов 7 января 2017 года, по Казахстану было оказано более девяти тысяч услуг, в том числе по двум государственным услугам: регистрация граждан и оформление удостоверения личности.

«Сегодня по всей республике работали 54 центра обслуживания населения, — добавил Медет Кумаргалиев. — В данной работе задействованы все заинтересованные структуры».

Адреса ЦОНов в Шымкенте:

Отдел № 1 — ул. Мадели Кожа № 1 Г

Отдел № 3 — ул. Джангельдина 13 А

Отдел № 4 — мкр Восток, 116/1 (мкр. Куншигис)

Отдел № 5 — мкр. Нурсат 24/1

Отдел № 6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата б/н.

Инспекторам фронт-офисов госкорпорации, вышедшим на работу в выходные дни, будут произведены все выплаты согласно трудовому законодательству РК, соответствующее поручение уже направлено в дирекцию оказания госуслуг.

Напомним, из-за большого количества обращений граждан ЦОНы работали в Рождество, 7 декабря.