Новый директор назначен в шымкентском филиале «Правительства для граждан»

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Тина Кудайберген
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В филиале «Правительства для граждан» по городу Шымкент назначен новый директор.

Ею стала Айнур Тобаева. Она родилась в 1978 году. Имеет дипломы о высшем образовании, степень магистра.

СПРАВКА

Трудовую деятельность начала в 2001 году специалистом регистратором в РГП «Центр по недвижимости» г. Кызылорда.

В 2001 – 2007 годах занимала различные должности в РГП «Центр по недвижимости».

В 2007 – 2010 годах работала заместителем начальника, начальником операционного зала в РГП «Центр обслуживания населения» г.Кызылорда.

С 2010 по 2017 год была заместителем директора филиала РГП «Центр обслуживания населения» по Кызылординской области.

С 2017 года работает в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области.

Так, с 2021 по 2022 годы являлась директором филиала Госкорпорации по Кызылординской области. С 2022 по 2023 год занимала должность заместителя Председателя Правления Госкорпорации.

До назначения работала на должности операционного директора НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

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