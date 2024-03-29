Единый контакт-центр 1414 получил международное призвание

Казахстанский Единый контакт-центр 1414 получил международное признание, передает OTYRAR.

Единый контакт-центр «Правительства для граждан» получил высокое одобрение жюри в номинации «Лучший контактный центр для населения» в международном конкурсе CСGuru Awards/Хрустальная гарнитура.

Церемония награждения прошла в Москве.

В конкурсе приняли участие свыше 440 номинантов. Более 150 контакт-центров Казахстана, России и Беларуси соревновались за звание лучшего.

В январе 2024 года 1414 прошел в финал и в феврале принял членов жюри CCGuru Awards в офисе Единого контакт-центра. Представители конкурсной комиссии ознакомились с работой центра и информационными системами.

К слову, CСGuru Awards/Хрустальная гарнитура ежегодно присуждается лучшим в индустрии контакт-центров и дистанционного взаимодействия с клиентами решением компетентного жюри на протяжении уже более 15 лет.

Награда отражает признание профессиональным Сообществом высокого уровня зрелости и развития, подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в контакт-центрах.

Отметим, Единый контакт-центр перешел в ведение Госкорпорации в 2021 году. Специалисты консультируют граждан по вопросам получения 1354 госуслуг через аудио- и видеосвязь, а также в онлайн-чате и по электронной почте.

Кроме этого, на линии функционирует робот, который не только консультирует граждан, но оказывает некоторые государственные услуги, в том числе – бронирование очереди в ЦОН. Добавим, что с начала года контакт-центром было принято более 7,2 миллионов обращений.