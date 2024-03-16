Служба 111: на страже интересов семьи, женщин и детей

Контакт-центр 111 в «Правительстве для граждан» за четыре месяца принял порядка 9 тысяч обращений.

При этом почти 500 звонков в Службу 111 – сообщения о насилии и жестокости, часто в отношении детей.

Самые частые вопросы, с которыми обращаются граждане, относятся к сфере юридических консультаций, социальной защиты, образования, охраны здоровья.

С помощью Службы 111 и неравнодушных граждан в последние месяцы удалось разрешить несколько сложных ситуаций: помогли девочке-инвалиду справиться со школьным буллингом, вызволили человека из рабства, при поддержке акимата восстановили жильё малоимущей семьи после пожара, исполнили мечту пожилого отца-одиночки – сводить сына в цирк, а кроме того помогли получить проездной билет, с которым мальчик каждый день добирается до своей школы.

Каждое обращение консультанты Службы 111 рассматривают не как отдельный вопрос, а как возможность решить несколько проблем конкретной семьи.

Чаще всех услугами Службы 111 пользуются женщины от 30 до 44 лет – их звонки составляют 60%. Это самая активная общественная группа, которая защищает права детей и борется против произвола в семье.

Юристы и психологи контакт-центра поддерживают и консультируют каждого обратившегося до тех пор, пока его проблема не будет решена, а при необходимости передают информацию правоохранительным органам.

Служба 111 по защите семьи, женщин, прав детей находится в ведении «Правительства для граждан» с 16 октября 2023 года. По номеру 111 можно звонить круглосуточно, анонимность и защита личных данных гарантирована.

Контакт-центр работает на постоянной связи с полицией, регистрирует все звонки и отслеживает ситуацию с каждой семьёй до разрешения кризиса.