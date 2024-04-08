8 годовщину отмечает «Правительство для граждан»

«Правительство для граждан» отмечает 8 годовщину со дня создания: как цифровизация изменила сферу госуслуг.

За 8 лет Госкорпорация оказала более 302 миллионов государственных услуг. Через «Правительство для граждан» сегодня можно получить 1281 вид услуг. Из них 41 оказывают в «бумажном» формате, 486 – в бумажно-электронном, и 754 – в электронном виде.

Отметим, что лидером госуслуг по итогам 2023 года стала выдача электронной цифровой подписи – её заказали 3,4 млн раз. На втором месте – регистрация транспортных средств, на третьем – выдача водительских удостоверений.

Добавим, «Правительство для граждан» сегодня – это 263 ЦОНа и 30 спецЦОНов с 25 автодромами (с учётом спецсекторов), 7 центров миграционных услуг и 35 секторов (отделения, оказывающие самые востребованные услуги) ЦОН по всей стране.

«Правительство для граждан» – это воплощение «слышащего государства». Через нас обращаются к власти, через нас получают ответы, и наша миссия – делать эту связь быстрой и эффективной. Самая актуальная задача на ближайшую перспективу – создавать более открытое и доступное цифровое государство для казахстанцев. По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с другими ведомствами мы объединим все платформы по оказанию госуслуг в единое пространство. ИИС ЦОН 2.0, контакт-центр 1414, eGov.kz, eGov mobile на смартфоне, на домашнем компьютере, на мониторе оператора будут иметь единый интерфейс и единые процессы – можно начать и продолжать услугу с любого устройства и в любом месте», – рассказал Председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Среди знаковых проектов «Правительства для граждан»:

• запуск мобильного приложения «ЦОН»;

• создание системы «Единый государственный кадастр недвижимости»;

• передача функций РАГС Госкорпорации;

• создание сети connection points – точек доступа к государственным услугам в общественных местах, например, в торговых центрах;

• внедрение системы ПДД 3.0 при сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения.

Напомним, 7 апреля 2016 года в органах юстиции зарегистрировали новое некоммерческое акционерное общество, задачей которого было «принимать заявления на оказание государственных услуг и выдавать результаты по принципу «одного окна».