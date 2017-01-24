«Народный» аким объяснил людям как и почему делается ремонт центральной улицы: «Мне, подрядчикам, отделам было бы легче просто брусчатку положить и бетонные бордюры поставить и все на этом. Но мы же хотим, чтобы было красиво»…
…Арыки покрыты стилизованными металлическими решетками, чтобы туда не бросали мусор, а зимой не проваливались машины. Тротуары выровнены и выложены плиткой из мраморной крошки, чтобы и ходить удобно было и выглядело эстетично. На перекрестках тротуары выложены в один уровень с проезжими дорогами – это для того, чтобы пешеходы с колясками не испытывали никаких трудностей, гуляя по городу».
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3 Комментариев Включено "«Народный» аким объяснил почему делается ремонт центральной улицы Шымкента"
Все делается с благими намерениями, но кривыми руками (тяп-ляп).
Уважаемый аким пройдитесь по «новой» плитке, но идите осторожно и глядите под ноги.)))
Елена Геннадьевна, совершенно справедливое замечание. Однако, по моим сведениям работы ещё не закончены. Брусчатку убрали, но чтобы люди по грязи не ходили, временно, положили плитку. К концу апреля все недочёты будут устранены.
Наверное окрылил успех с обьяснением временной регистрации. Только тут доугая ситуация. Люди недовольны как ремонтом так и ходом работ.