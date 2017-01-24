«Народный» аким объяснил почему делается ремонт центральной улицы Шымкента

От
Otyrar.KZ
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Отремонтированный проспект Тауке-хана

«Народный» аким объяснил людям как и почему делается ремонт центральной улицы: «Мне, подрядчикам, отделам было бы легче просто брусчатку положить и бетонные бордюры поставить и все на этом. Но мы же хотим, чтобы было красиво»…

…Арыки покрыты стилизованными металлическими решетками, чтобы туда не бросали мусор, а зимой не проваливались машины. Тротуары выровнены и выложены плиткой из мраморной крошки, чтобы и ходить удобно было и выглядело эстетично. На перекрестках тротуары выложены в один уровень с проезжими дорогами – это для того, чтобы пешеходы с колясками не испытывали никаких трудностей, гуляя по городу».

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3 Комментариев Включено "«Народный» аким объяснил почему делается ремонт центральной улицы Шымкента"

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Елена Геннадьевна
Гость
Елена Геннадьевна

Все делается с благими намерениями, но кривыми руками (тяп-ляп).
Уважаемый аким пройдитесь по «новой» плитке, но идите осторожно и глядите под ноги.)))

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1 час 51 минут назад
Danat Zhumin
Гость
Danat Zhumin

Елена Геннадьевна, совершенно справедливое замечание. Однако, по моим сведениям работы ещё не закончены. Брусчатку убрали, но чтобы люди по грязи не ходили, временно, положили плитку. К концу апреля все недочёты будут устранены.

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1 час 4 минут назад
Житель
Гость
Житель

Наверное окрылил успех с обьяснением временной регистрации. Только тут доугая ситуация. Люди недовольны как ремонтом так и ходом работ.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 12 минут назад
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