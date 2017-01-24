«Народный» аким объяснил почему делается ремонт центральной улицы Шымкента

«Народный» аким объяснил людям как и почему делается ремонт центральной улицы: «Мне, подрядчикам, отделам было бы легче просто брусчатку положить и бетонные бордюры поставить и все на этом. Но мы же хотим, чтобы было красиво»…

…Арыки покрыты стилизованными металлическими решетками, чтобы туда не бросали мусор, а зимой не проваливались машины. Тротуары выровнены и выложены плиткой из мраморной крошки, чтобы и ходить удобно было и выглядело эстетично. На перекрестках тротуары выложены в один уровень с проезжими дорогами – это для того, чтобы пешеходы с колясками не испытывали никаких трудностей, гуляя по городу».