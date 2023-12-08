Выступление акима: коротко о главном

Дворец культуры «Фосфорник» в скором времени начнут восстанавливать.

Об этом рассказал аким Шымкента, на площадке службы центральных коммуникаций. По словам Габита Сыздыкбекова, здание уже принято на баланс города, очищена прилегающая ппрковая зона, которую также приведут в порядок.

«В данное время Доворец Фосфорник принят на баланс города. Сам дворец и прилегающая парковая зона. В данное время за счет частных спонсоров уже началась проектировка дворца. Начнутся в скором времени ренновационные работы, и в самом дворце школьников и на прилегающей территории», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

В Шымкенте намерены решить вопрос с загрязнением воздуха. Владельцев заводов будут заставлять ставить фильтры. Предпринимателей уже штрафуют за их отсутствие.

«В настоящее время функционирует рабочая группа, которая занимается проблемами загрязнения воздуха. До настоящего времени мы оштрафовали 13 юридических лиц. Работа будет продолжаться и наша цель принудительно или в добровольном порядке решить проблему установки специальных фильтров, которые будут противоборствовать выделению грязного воздуха в атмосферу», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

В Шымкенте пройдет масштабная модернизация водопроводных сетей. По словам акима города, в ближайшее время будет определен объем инвестиций, которые нужны для такой масштабной работы.

«В настоящее время существует ТОО «Водные ресурсы маркетинг». Недавно в прессе была публикация о том что из-за порыва коллектора затопило дом пожилой женщины. С руководством данной компании отработали, они взяли на себя все расходы. Мы постоянно проводим с ними работу. В ближайшее время мы определим объем инвестиций, которые они направят, со стороны компании, на модернизацию водопроводных сетей»,- говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Рассказали на брифинге в столице и о недобросовестных предпринимателях. 56 объектов в Шымкенте построены некачественно. Это несколько высотных домов в микрорайонах — Туран, Бозарык, Сайрам. С нарушениями возвели и социальные объекты.

«Недавно я посетил колледж в районе Сайрам, там проводится работа по реконструкции колледжа. Были указаны подрядчику моменты, где даже визуально криво было, это было выложено в социальных сетях. Данная работа будет проводиться», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

5 недобросовестных компаний оштрафовали на сумму свыше ста миллионов тенге. В отношении части из них уже отправили иски. Все они, как заверил аким Шымкента, будут внесены в «черный список» недобросовестных подрядчиков.

Проработают вопрос нехватки машин скорой помощи. Горожане жалуются, что не могут дождаться неотложку — едут долго, а иногда и вовсе не доезжают до места вызова.

«Проблема образовалась, потому что с компанией, которая предоставляла автомобили скорой помощи и работала по ГЧП, были судебные тяжбы, но дело было прекращено. Все машины скорой помощи в Шымкенте находятся в частных руках турецкой компании «Мейдей». Были вопросы агентства по противодействию коррупции, но мы пришли к взаимопониманию. Саму проблему будем решать шаг за шагом, мы планируем довести количество машин до 125, купим еще 25 машин скорой помощи», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Глава мегаполиса также рассказал о социально-экономическом развитии города. В Шымкенте построят новый современный родильный дом, университетскую клинику.

Система подушевого финансирования в сфере здравоохранения дает свои результаты.

За последние годы в городе открылись частные поликлиники, снизилась нагрузка на государственные организации.

«В нашем городе за счет частного инвестора открыт Центр лучевой терапии, где можно выявить рак на начальной стадии. До конца года мы впервые планируем открыть отделение детской кардиохирургии. В ближайшие годы, планируем построить 6 частных медицинских центров», — Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

В Шымкенте полностью решен вопрос трехсменных школ. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется построить 18 образовательных учреждений, в которых смогут сесть за парты 28 тысяч школьников.

«Уже началось строительство 12 школ. Более 134 тысяч учащихся начальных классов Шымкента обеспечены бесплатным горячим питанием», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Третий мегаполис страны должен стать центром притяжения инвестиций. За 10 месяцев объём вложений в проекты увеличился на 22%. Сейчас в мегаполисе действует 5 индустриальных зон, где реализовано 273 инвеспроекта на 216 млрд тенге. Создано больше 8 тысяч новых рабочих мест.

«В целях увеличения производственных площадей, мы приступили к созданию 5 новых производственных зон, площадью 867 гектаров. В дальнейшем планируется реализовать 289 проектов, на сумму 372 млрд-да тенге. В целом в ближайшие 5 лет в Шымкент планируем привлечь 6 триллионов тенге инвестиций», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Темпы роста экономики города планируется увеличить. Вкладывают в Шымкенте и развитие предпринимательства. За последние 5 лет активно работающих бизнесменов стало больше в 2 раза.

«Это стимулирует рост деловой культуры граждан и обеспечивает работой более 30% жителей города. В рамках нацпроекта по развитию бизнеса, выделено 20 млрд-ов тенге, за отчетный период поддержаны 3 тысячи 351 проект», — рассказал Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

Для решения жилищного вопроса в Шымкенте строят 100 социальных многоэтажек. До конца этого года обещают сдать 1 миллион 75 тысяч квадратных метров новостроек.