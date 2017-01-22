«Не бегать от проблем» призвал молодежь родственник пропавшей в Шымкенте девушки. Фаррух Абдюшев, брат мужа Хуршиды Мулажановой, той самой молодой мамочки, ушедшей из дома вместе с ребенком, обратился ко всем молодым людям, которые могут заставить своих близких испытать такие страшные чувства.

«Прошу прощения за то, что пишу так поздно, придя сегодня домой в 14:00, мы были морально и физически раздавлены. Эти сутки для нас оказались просто кошмарными. Мы очень рады, что малыш с матерью нашлись живыми и здоровыми!» — написал Фаррух к комментариям всех неравнодушных людей.

Дорогие друзья, отметил Фаррух, в первую очередь хочу поблагодарить всех вас за вашу отзывчивость, слова поддержки и ваши подсказки в поиске пропавших! В такие трудные моменты мы очень сильно чувствовали вашу помощь.

«Я часто читаю посты в соцсетях о том, какие плохие и недобросовестны е наши правоохранитель ные органы, но за сутки я увидел работу профессионалов, как все происходит внутри этой системы. Сотрудниками Аль-Фарабийског о ОП УВД Шымкента по нашему заявлению о без вести пропавшей Мулажановой Куршидабону и Абдюшева Марселя были проведены розыскные мероприятия, после чего была установлена полная картина передвижения пропавших. По номерам телефона узнали место выезда и путь передвижения до города Алматы, из Алматы мать с ребенком поехали в Кыргыстан, в Бишкек, а уже от туда они выехали в город Ош (еще не доехали до место назначения)…» — рассказал подробности происшествия Фаррух.

Причиной такого серьезно не обдуманного поступка стала мелкая ссора жены с мужем, а страдают от этого Родители, которые душой и сердцем очень сильно переживают за своих детей, за этим очень больно наблюдать. Жалко очень сильно малыша, который ни в чем не виноват. Выехать в долгую дорогу в гололед из-за недопонимания, которое случается во всех семьях, я даже не знаю как правильно это назвать!

Пройдя по комментариям в соц сетях и прочитав множество отзывов, критики… хочу от себя сказать, как человек, прочувствовавши й весь этот кошмар на себе.

Молодые девушки и Молодые парни, если вы обиделись или не правильно поняли всю происходящее ситуацию в трудные минуты вашей жизни, не бегите от проблем!

Со всеми может и случается, без них никуда. Но бежать, прятаться или куда хуже, чтото с собой делать — это не правильно! Это больно! Подумайте о тех, кто вас любит, тех, кто вас ждет, вы нам нужны, наши родные! Всегда найдется решение, как вы думаете большой проблеме(!), но решить ее по силам только в кругу Вашей семьи… Всем Мира и добра, берегите себя и своих близких.