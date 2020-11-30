В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что пропала ее замужняя дочь, которая пришла в гости, а после вышла из дома в неизвестном направлении, передает Otyrar.KZ.
Вначале родственники пытались самостоятельно найти молодую девушку, однако после безуспешных поисков позвонили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след пропавшей без вести.
Ее зафиксировала одна из камер наблюдений, когда она села в такси и уехала в сторону Шымкента.
В течение суток сотрудники полиции обнаружили девушку на одной из улиц мегаполиса и вернули к ее родственникам.
Как выяснилось, между молодожёнами, поженившихся около полугода назад, произошла семейная ссора. Невестка, никому не говоря, ушла из дома. Специалисты провели разъяснительные беседы и отправили домой.