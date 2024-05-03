Убийство 4-летней девочки: полиция Шымкента опровергла данную информацию

Фонд НеМолчи опубликовали сообщения одного из подписчиков, в которых говорится о жестоком изнасиловании и убийстве 4-летней девочки, передает OTYRAR.

В Департаменте полиции Шымкента данную информацию опровергли и заявили, что за ложные сведения может последовать наказание.

«Сообщаем, что информация об изнасиловании 4 летней девочки в городе Шымкент не соответствует действительности. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность. Просим граждан доверять только официальным источникам информации»,-сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

Иллюстративное фото: VecherKZ