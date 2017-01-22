Пропавшая в Шымкенте мама с малышом нашлась в Алматы. О том, что молодая мамочка, которую всем Казахстаном искали почти сутки, нашлась, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Напомним, ХуршидаБану Мулажанова 21 января утром вышла из дома в микрорайоне Карасу в Шымкенте и не вернулась. Молодая мама взяла с собой своего сына, шестимесячного Марселя. Хуршида сказала близким, что идет забирать результаты анализов в медицинской клинике в районе остановки «Рахат» на проспекте Республики. Больше ее никто не видел.

«Телефон молодой мамы отключен, с подругами на связь не выходила, родных в Шымкенте у нее нет. Супруг пропавшей девушки написал заявление в полицию, но очень необходима помощь неравнодушных шымкентцев», — написал на своей страничке в Фейбуке Фаррух Абдюшев, родственник мужа пропавшей.

О том, как идут поиски Фаррух сообщал в социальных сетях:

Дорогие друзья, не думал никогда что такое может произойти в нашей семье. И не дай никому через такое пройти… У моего родного братишки пропала жена с шестимесячным сыном.

UPD. Только что друг позвонил 4.35 утра. (работает в КТЖ). Узнал инфу по базе. В общем с города на поезде она не выезжала и в кассу не обращалась, круг сужается, она в городе! Если, конечно, не выехала (не вывезли) на машине в каком-либо направлении.

Обстоятельства пропажи молодой мамы сейчас выясняют полицейские. Известно только, что сама ХуршидаБану не является гражданкой Казахстана, а ее мама живет в России. Женщина узнала о пропаже своей дочери от зятя.