Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор

От
Otyrar.KZ
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19
1336
Святоникольский кафедральный собор Шымкента

Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по ул. Туркестанской, сообщает корреспондент Otyrar.KZ.

Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с пожертвованиями, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.

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19 Комментариев Включено "Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор"

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Дмитрий Сыромятников
Гость
Дмитрий Сыромятников

Это что за уроды у нас завелись?!

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6 часов 23 минут назад
Embellisher
Гость
Embellisher

RT @otyrar: Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор — https://t.co/qRsgz7kU7y https://t.co/GDgQ9g1eQw

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6 часов 23 минут назад
Айдын Камытбаев
Гость
Айдын Камытбаев

Твари!!!

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1
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6 часов 20 минут назад
Maxim Klyuchnikov
Гость
Maxim Klyuchnikov

Дожили…

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2
0
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6 часов 16 минут назад
Лаура Марданаева
Гость
Лаура Марданаева

Ничего святого!

Голос ЗА
2
0
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6 часов 13 минут назад
Бахытжан Есиркепов
Гость
Бахытжан Есиркепов

Ничего святого не осталось в душах этих двуногих.

Голос ЗА
2
0
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6 часов 12 минут назад
Altay Ordabekov
Гость
Altay Ordabekov

Ұят тірлік.

Голос ЗА
1
0
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6 часов 7 минут назад
Alexandr Golubev
Гость
Alexandr Golubev

жалко конечно! НО КАК ПРИШЛО ТАК И УШЛО. эта именно церковь в БИЗНЕС превратилась! и Батюшки наглые в ней!

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5
-4
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5 часов 58 минут назад
Marina Gurenko
Гость
Marina Gurenko

Какой человек сам такими он видит и вокруг себя. Я такими их не считаю. В первую очередь Храм для народа, а батюшки приходят и уходят. Из денег что украдены получают зарплату люди которые там работаю, свет и газ, вода оплачивается. Где на все это должны браться средства по Вашему?

Голос ЗА
5
0
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4 часов 52 минут назад
Шым-сити
Гость
Шым-сити

А откуда берет деньги храм в Георгиевке? Живут на пожертвования и не зажираются как городские церкви. В городе за все деньги сдирают, даже ставки свои! Точно бизнес. Вот в этом и соглашусь с Alexandr Golubev.
А воры пали ниже некуда. Ладно деньги, но икону то зачем? За дорого не продадут! Вандалы, и действительно, ничего святого!

Голос ЗА
0
0
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37 минут 26 секунд назад
Андрей
Гость
Андрей

Полностью поддерживаю вас! По деяниям и воздастся.

Голос ЗА
2
0
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4 часов 43 минут назад
Гюзель Кауленова
Гость
Гюзель Кауленова

Шалы

Голос ЗА
1
0
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5 часов 47 минут назад
Marina Gurenko
Гость
Marina Gurenko

Это очень больно для нас, прихожан. Для нас это святыня. Дело даже не в деньгах, их жалко конечно. Но то как это сделано…

Голос ЗА
1
0
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5 часов 45 минут назад
Наталья
Гость
Наталья

Как так та, там же везде камеры!!!

Голос ЗА
1
0
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4 часов 42 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

Придётся Свято-Никольскому кафедральному собору установить как в мечетях Шымкента камеры видео наблюдения, а иначе воровство будет продолжатся (ИМХО)

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1
0
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4 часов 41 минут назад
Подписчик
+++WildAngel+++

Ничего святого,ничего святого!Тут нечему удивляться к сожалению.У таких людей вообще нет понятия «святости»,им что церковь,что мечеть,что кладбища расхищать,они не поморщаться и стариков /пенсионеров ограбят.

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2
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4 часов 17 минут назад
Надира Юлдашева
Гость
Надира Юлдашева

Амнистия виновата! Вышли на свободу ворюги и за дело сразу взялись

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2
0
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4 часов 7 минут назад
Hursant Ishanhodjaev
Гость
Hursant Ishanhodjaev

Мда без комментариев…уже ничего удивительного не осталось….

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2 часов 47 минут назад
Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

и ничего святого нет…

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2 часов 30 минут назад
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