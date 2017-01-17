Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор

Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по ул. Туркестанской, сообщает корреспондент Otyrar.KZ.

Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с пожертвованиями, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.