Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по ул. Туркестанской, сообщает корреспондент Otyrar.KZ.
Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с пожертвованиями, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.
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19 Комментариев Включено "Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор"
Это что за уроды у нас завелись?!
RT @otyrar: Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор — https://t.co/qRsgz7kU7y https://t.co/GDgQ9g1eQw
Твари!!!
Дожили…
Ничего святого!
Ничего святого не осталось в душах этих двуногих.
Ұят тірлік.
жалко конечно! НО КАК ПРИШЛО ТАК И УШЛО. эта именно церковь в БИЗНЕС превратилась! и Батюшки наглые в ней!
Какой человек сам такими он видит и вокруг себя. Я такими их не считаю. В первую очередь Храм для народа, а батюшки приходят и уходят. Из денег что украдены получают зарплату люди которые там работаю, свет и газ, вода оплачивается. Где на все это должны браться средства по Вашему?
А откуда берет деньги храм в Георгиевке? Живут на пожертвования и не зажираются как городские церкви. В городе за все деньги сдирают, даже ставки свои! Точно бизнес. Вот в этом и соглашусь с Alexandr Golubev.
А воры пали ниже некуда. Ладно деньги, но икону то зачем? За дорого не продадут! Вандалы, и действительно, ничего святого!
Полностью поддерживаю вас! По деяниям и воздастся.
Шалы
Это очень больно для нас, прихожан. Для нас это святыня. Дело даже не в деньгах, их жалко конечно. Но то как это сделано…
Как так та, там же везде камеры!!!
Придётся Свято-Никольскому кафедральному собору установить как в мечетях Шымкента камеры видео наблюдения, а иначе воровство будет продолжатся (ИМХО)
Ничего святого,ничего святого!Тут нечему удивляться к сожалению.У таких людей вообще нет понятия «святости»,им что церковь,что мечеть,что кладбища расхищать,они не поморщаться и стариков /пенсионеров ограбят.
Амнистия виновата! Вышли на свободу ворюги и за дело сразу взялись
Мда без комментариев…уже ничего удивительного не осталось….
и ничего святого нет…