Кражу в Шымкенте раскрыли с помощью камер

Кражу детской коляски раскрыли с помощью камер в Шымкенте.

В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Горожанка указала, что из подъезда украли детскую коляску.

Ущерб составил 300 тысяч тенге.

Проверив камеры видеонаблюдения, оперативники установили личность вора. Им оказался 41-летний житель Туркестанской области, ранее судимый за серию краж.

Подозреваемого задержали на территории Шымкента. Выяснилось, что похищенную коляску он успел продать.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Проводятся следственные мероприятия.