«Охотник за сигаретами» украл из машины сотни пачек табачных изделий

Серийный похититель сигарет задержан в Шымкенте, передает OTYRAR.
Неизвестный средь бела дня украл 22 блока сигарет с салона авто, припаркованного на территории продовольственного рынка.
Со слов потерпевшего, он отлучился на несколько минут, не заперев двери машины ключом, и вернувшись, обнаружил пропажу.
Так предприниматель, приехавший на рынок за оптовым закупом товаров для своего магазина, потерпел ущерб.
По вызову на место прибыла оперативная группа.
Сотрудники полиции с помощью камер наружного наблюдения проследили маршрут движения подозреваемого.
Мужчину задержали спустя час.
Следствием установлено, что он причастен еще к одному факту кражи пачек сигарет с автотранспорта в Енбекшинском районе.
Кроме того, задержанный был ранее судим за аналогичное преступление.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
По окончанию следственных мероприятий по делу будет принято процессуальное решение.