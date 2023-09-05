«Охотник за сигаретами» украл из машины сотни пачек табачных изделий

Серийный похититель сигарет задержан в Шымкенте, передает OTYRAR.

Неизвестный средь бела дня украл 22 блока сигарет с салона авто, припаркованного на территории продовольственного рынка.

Со слов потерпевшего, он отлучился на несколько минут, не заперев двери машины ключом, и вернувшись, обнаружил пропажу.

Так предприниматель, приехавший на рынок за оптовым закупом товаров для своего магазина, потерпел ущерб.

По вызову на место прибыла оперативная группа.

Сотрудники полиции с помощью камер наружного наблюдения проследили маршрут движения подозреваемого.

Мужчину задержали спустя час.

Следствием установлено, что он причастен еще к одному факту кражи пачек сигарет с автотранспорта в Енбекшинском районе.

Кроме того, задержанный был ранее судим за аналогичное преступление.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

По окончанию следственных мероприятий по делу будет принято процессуальное решение.