Вора поймали по горячим следам в Шымкенте

Кража произошла в магазине мужской одежды.

Мужчина зашел в торговое помещение под видом покупателя, а уходя забрал подметальную машину, стоящую у входа. Об ущербе в 100 тысяч тенге в полицию сообщили работники магазина.

Установить злоумышленника помогло видеонаблюдение. По уличным камерам полицейские проследили маршрут его движения. Мужчину задержали в течение часа по месту жительства.

Выяснилось, что краденное он планировал продать, а выручку потратить на алкоголь. Уборочную технику вернули в магазин.