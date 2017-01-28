Почетным консулом Венгрии в Шымкенте стал Кайрат Молдасеитов

В Шымкенте состоялась торжественная церемония открытия консульства Венгрии. Почетным консулом Венгрии в Республике Казахстан назначен президент компании «OTAU Group» Кайрат Молдасеитов, передает МИА «Казинформ».

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял государственного секретаря Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Миклоша Иштвана и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии Андраша Барани. В ходе встречи сторонами обсужден ход реализации совместных планов в целях эффективного сотрудничества.

«Если посмотреть на историю двух народов, то можно узнать, что и венгры, и казахи жили в степи. У нас очень много схожестей. Наверное, именно поэтому в венгерском языке встречается много тюркских слов. Это свидетельство тому, что взаимоотношения наших народов имеют очень древние корни», — сказал Жансеит Кансеитович.

Адаптированная на аграрный сектор Южно-Казахстанская область вызывает интерес у венгерских инвесторов. В своей речи Жансеит Кансеитович рассказал представителям посольств об особенностях южного региона. Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани, доложил о реализации совместных проектов в экономической, социальной и культурной сферах.

«Венграм на сегодняшний день для поездки в Казахстан не придется оформлять визу. В свою очередь, это огромная возможность для развития предпринимательства и укрепления деловых взаимоотношений », — сказал посол.

Как отметили в пресс-службе облакимата, открытие нового консульства позволит более интенсивно развивать взаимовыгодные двусторонние отношения и создаст огромные возможности для расширения товарооборота между двумя странами. На сегодняшний день Венгрия является одним из самых перспективных партнеров Казахстана в Восточной Европе. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан является третьим торговым партнером для Венгрии среди стран СНГ после России и Украины.