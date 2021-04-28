Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с представителями венгерской компании «SmartSet International Ltd.».

В ходе встречи с учредителем и председателем правления компании «SmartSet International Ltd.» Варнабасом Ревесом обсудили вопросы сотрудничества, привлечения инвестиций.

Данная компания имеет большой опыт IT-консультирования, проектного финансирования и управления медицинскими учреждениями, а также предоставления полного спектра медицинских услуг во многих странах мира. IT программирование, инвестиции и техническое обслуживание медицинского оборудования, осуществляет комплексное управление проектами.

На встрече стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и IT технологий.

Аким города выразил признательность венгерской компании за интерес к проектам в сфере здравоохранения и информационных технологий в Шымкенте.

— Венгрия – одна из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Европе. Также является братским народом. В третьем мегаполисе — Шымкенте развита инфраструктура, есть все условия. У города есть большой потенциал для того, чтобы стать новым центром привлечения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов в Центральной Азии. Большое значение имеют инвестиционные проекты, запланированные вами – многопрофильная больница, Центр здравоохранения, современная лаборатория по изучению структуры ДНК человека (генетическая инженерия) и производство медицинского оборудования. Мы со своей стороны готовы оказать содействие и поддержку в случае реализации инвестиционных проектов, – сказал аким города.

Компания заинтересована в реализации ряда проектов по развитию сферы здравоохранения и IT в городе Шымкент. В свою очередь, г-н Варнабас Ревес высоко оценил возможности Шымкента и поблагодарил руководство города.

— Думаю, сегодняшняя встреча будет выгодна обеим сторонам. Наш опыт показывает, что мы можем эффективно и успешно работать на благо обеих сторон. Думаю, что в результате нашей сегодняшней совместной работы мы реализуем проекты по развитию здравоохранения по современному медицинскому оборудованию, высокопрофессиональным больницам, высоким IT-технологиям, – сказал венгерский инвестор.

Стоит отметить, компания «SmartSet International Ltd.» планируют инвестировать в проекты здравоохранения и IT в нашей стране. Объем инвестиций составляет более чем 100 млн долларов США в год.