Кайрат Молдасеитов – президент холдинга «OTAU GROUP», почетный консул Венгрии в городе Шымкент, бизнесмен, меценат, депутат областного маслихата (2016-2019 гг.) выдвигает свою кандидатуру в члены Регионального совета Палаты предпринимателей г.Шымкент.

На протяжении своей предпринимательской деятельности его компания сумела завоевать доверие потребителей своим профессионализмом и эффективным решением задач разной степени сложности. Он также сумел показать себя как усердный управляющий в государственной деятельности, будучи акимом городов Туркестан и Шымкент.

Предлагаемая программа:

— Реализация стратегии индустриального развития Республики Казахстан в сфере жилищного и промышленного строительства и возведения объектов коммунальной собственности.

— Модернизация социальной сферы, улучшение условий жизни населения, обеспечение доступным жильем.

— Установления зеркальных мер по отношению товаров c Узбекистана, возмещение затрат экспортерам Казахстана ставки акцизных ставок при экспорте в Узбекистан.

— Продления оказания господдержки – субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость.

Проголосовать можно: в период 5-11 августа 2020 года по ЭЦП или SMS.

Проголосовать нужно: на сайте vote.atameken.kz.

Проголосовать могут: предприниматели города.

Проголосовать легко и на смартфоне. Можно за 2 минуты уложиться.