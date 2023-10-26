Президент Франции прилетит в Казахстан 1 ноября

Об этом заявила пресс-служба Акорды, передает OTYRAR.

Ожидается, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетил столицу Франции 29 ноября 2022 года. Тогда Эммануэль Макрон заявил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции, а ЕС активно инвестирует в казахстанские проекты. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь отметил, что в Казахстане работают более 170 французских компании и совместных предприятий.

Также, в Акорде сообщили о том, что 2 ноября в Астану с официальным визитом прибудет Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ходе визита они обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

А 3 ноября в столице состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств. В мероприятии примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать лидеры государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.