Житель Шымкента пропал в Венгрии при загадочных обстоятельствах

27-летний шымкентец Канатбек Отебек уехавший на заработки в июле этого года пропал при странных обстоятельствах, передает OTYRAR со ссылкой на Tengrinews.

Как пишет издание, в конце июля Канатбек Отебек вылетел на заработки в Чехию. Около двух недель, со слов сестры пропавшего, он работал там таксистом. Далее в Канатбек Отебек отправился в Венгрию в поисках блогера казахстанца, который помогал соотечественникам найти работу.

В последний раз родные видели Каната в инстаграме — он выходил в прямой эфир вместе с блогером. Это было 10 августа. После этого родные потеряли Канатбека. Они написали заявление в посольство Венгрии, но потом отозвали по просьбе блогера, который якобы сообщил, что на днях Канатбек Отебек выйдет на связь.

В итоге, на днях сестре пропавшего поступил звонок от женщины, которая рассказала что Канатбек Отебек якобы попался на перевозке африканских беженцев и сидит в тюрьме вместе с ее мужем в одной камере.

Родные обратились в посольство Венгрии за помощью, сейчас они в срочном порядке ищут адвоката, который мог бы оказать грамотную юридическую помощь казахстанцу. Канатбека Отебека в Шымкенте ждут жена и двое детей.