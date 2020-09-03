На первом заседании Регионального совета в новом составе избрали председателя Регсовета.

На открытое голосование были выдвинуты две кандидатуры — президента Национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса «HORECA Казахстан» Игоря Копайлова (самовыдвиженец) и президента холдинга ТОО «OTAU group» Кайрата Молдасеитова.

Большинством голосов председателем Регсовета стал Кайрат Молдасеитов, ранее возглавлявший прежний состав Регионального Совета.

Кайрат Кусейнович Молдасеитов – известный в городе бизнесмен и меценат, имеет серьезный опыт работы в менеджменте бизнеса. На протяжении своей бизнес-деятельности, он сумел завоевать доверие профессионализмом и эффективным решением задач разной степени сложности. Он также сумел показать себя как усердный и внимательный управляющий в государственной деятельности, будучи акимом городов Туркестан и Шымкент. Кайрат Молдасеитов всегда одним из первых среди предпринимателей оказывал помощь населению в сложных ситуациях, будь то пандемия, или другое чрезвычайное бедствие.

Обо всех вышеперечисленных заслугах говорили на заседании сами предприниматели, отмечая также его успешный опыт председательства в Регсовете.

Директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев и председатель отборочной комиссии Абилкасым Досболов поздравили нового председателя и пожелали успехов в работе.

Руководитель Палаты отметил заслуги бывших членов Регионального совета и представил новых. Всего в Регсовете нового состава 30 человек, из них 13 чел. из прежнего состава, 17 – новых. Средний возраст кандидата 42 года. В новый состав РС включены 13 представителей сферы промышленности, 8 – торговли и услуг, 4 – от строительства, 2 – от транспортной отрасли, 2 – от ассоциаций, 1 представитель из сферы АПК, из них 4 депутата. По результатам выборов состав Регионального совета обновился на 56%.

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«Региональный совет Палаты предпринимателей является наблюдательным органом управления, который формируется из числа субъектов бизнеса сроком на 4 года. Но если до настоящего времени его состав формировался из числа предпринимателей, представителей ассоциаций региона, то теперь бизнес-сообществу предоставилась возможность самим избрать членов РС путем выборов, которые недавно прошли честно и прозрачно. Региональный совет играет ключевую роль в деятельности Палаты предпринимателей: он вовлечен в решение основных вопросов регионального бизнеса, работает в тесном тандеме с Палатой, оказывает содействие во взаимодействии с органами государственной власти, неправительственными, общественными и международными организациями; содействует реализации программных документов, принятых органами управления», — разъяснил Нурлан Кабиштаев.

Подвели и итоги деятельности прежнего состава РС, отметив слаженность его работы. В трудной экономической ситуации Регсовет смог сплоченно дать предложения по решению проблем бизнеса г.Шымкента от лица всего предпринимательского сообщества, расставить нужные приоритеты. Директор Палаты выразил благодарность бывшим членам Регсовета за активное участие в вопросах развития бизнеса в регионе, а также за содействие в решении ряда системных проблем в сфере предпринимательства.

В завершение заседания председатель Регсовета Кайрат Молдасеитов обозначил свое видение дальнейшей работы Регсовета и поставил перед его членами новые задачи.