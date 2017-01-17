Прокуроры ЮКО рассказали об особенностях применения амнистии

В прокуратуре Южно-Казахстанской области прошел круглый стол по вопросам применения Закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан». Прокуроры, адвокаты и представители общественности обсудили первые результаты амнистии, особенности ее применения. Подробности выяснял корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Уже месяц, как в Казахстане действует закон об амнистии. За это время органами уголовного преследования прекращено 434 уголовных дел в отношении 388 лиц, подпадающих под амнистию. Судами ЮКО по 90 уголовным делам применены положения Закона «Об амнистии». В том числе, судами первой инстанции 107 лиц освобождены от уголовной ответственности, судами второй инстанции по пяти делам освобождены шестеро подсудимых.

В ЮКО 113 подсудимых освобождены от уголовной ответственности

Фактов неправильного применения судами Закона «Об амнистии», а также необоснованной переквалификации действий с последующим применением амнистии не установлено. Тем не менее, во время круглого стола прокуроры еще раз дали пояснения адвокатам по процедурам применения амнистии.

Амнистия применяется по правонарушениям, совершенным до введения в действие настоящего Закона, до есть до 00 часов 14 декабря 2016 года. Амнистия применяется на основании постановления органа уголовного преследования, утвержденного прокурором, а также на основании постановления суда.

Закон содержит конкретный перечень обстоятельств, при которых амнистия не может быть применена на:

— лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

— лиц, совершивших террористические преступления;

— лиц, совершивших экстремистские преступления;

— лиц, совершивших пытки;

— лиц, наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;

— лиц, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы, а также которым назначено пожизненное лишение свободы;

— лиц, к которым ранее применялись амнистия или помилование, вновь совершивших умышленные преступления;

— лиц, осужденных за совершение преступлений в составе преступных групп; при совокупности преступлений, если одно из них не подпадает под действие настоящего Закона.

При этом к исключительному случаю, когда амнистия все же применяется, отнесено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершенное лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления.

Стоит отметить, что для принятия решения о прекращении уголовного дела на основании Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, согласия потерпевшего или его представителя не требуется.

На основании Статьи 71 УПК РК органами, ведущими уголовный процесс, должны приниматься меры к обеспечению возмещения имущественного вреда потерпевшему, в том числе путем признания его гражданским истцом в порядке статьи 73 УПК и реализации процедуры, предусмотренной главой 20 УПК.

Всем указанным лицам необходимо разъяснять, что возмещение причиненного ущерба может быть добровольным. В случаях причинения материального ущерба государству необходимо принимать исчерпывающие меры по его возмещению.