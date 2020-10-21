ДГД по г.Шымкент информирует налогоплательщиков, что до 31 декабря 2020 года проводится налоговая амнистии для физических лиц путем списания пени по налогам.

Каждый гражданин до конца текущего года может воспользоваться данной акцией по списанию начисленных пени, уплатив сумму основного долга по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за прошлые годы, сообщает Управление разъяснительной работы ДГД по г.Шымкент.

Информацию о налоговой задолженности можно просмотреть по ИИН должника на сайте Комитета государственных доходов РК www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» в разделе «Электронные сервисы», «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», через мобильное приложение «e-Salyq», которое можно скачать на «App Store» и «Play Market».

Органы государственных доходов г.Шымкент ежедневно мониторят состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносят решение о списании пени. При этом посещение органов государственных доходов не требуется.

В настоящее время 29788 налогоплательщиков воспользовались амнистией и погасили сумму основного долга 292,7 млн тенге, по которым списана пени на сумму 48,8 млн тенге.